«Июльансамбль» представит премьеру в «Практике»

© «Июльансамбль»

30 ноября и 14 декабря в московском театре «Практика» пройдут премьерные представления спектакля «У нас всё хорошо» театральной компании «Июльансамбль».

Режиссер спектакля по пьесе Дороты Масловской (Польша) в переводе Ирины Киселевой — ученик Виктора Рыжакова, педагог Школы-студии МХАТ Иван Комаров. Над постановкой также работали художник Александра Новоселова и хореограф Игорь Шаройко.

В ролях актеры «Июльансамбля» Степан Азарян, Алексей Ермошкин, Мария Милешкина, Сергей Новосад, Ирина Обручкова, Сергей Шадрин и Варвара Шмыкова, педагог Школы-студии МХАТ, музыкальный руководитель «Июльансамбля» Татьяна Бурель, студентка четвертого курса Школы-студии МХАТ Владислава Аникиевич и актриса Александринского театра Эра Зиганшина.

«Пространство, не приспособленное для жизни» — фраза из пьесы, которая лучше всего характеризует среду спектакля. В ветшающем варшавском многоквартирном доме живут женщины трех поколений одной семьи, которые не находят общий язык. Бабушка постоянно вспоминает войну, мать читает журналы из супермаркетов, а дочь считает себя «металлистом». Три человека — продукты разных эпох. Эти миры агрессивно соприкасаются и воюют, но никак не проникают друг в друга.

Команда называет спектакль «черной семейной комедией». В то же время это рассуждение о том, как история определяет настоящее, формирует культуру, быт, будущее и что станет с человеком или народом, который не помнит или стыдится предков.

«Хотя в пьесе много размышлений о "специфически польском", нам кажется, что удали из него слово "Польша" — и ничего не изменится, — говорит режиссер Иван Комаров. — На одной из репетиций мы обсуждали феномен постпамяти. Один из актеров, изучая вопрос, отметил, что поляки не замалчивают исторические ошибки прошлого, а постоянно с ними работают. То есть идет такой бесконечный сеанс психоанализа. И это очень резонирует, как нам кажется, с драматургией абсурда, а вокруг нас сейчас очень много абсурда. И если искать в нашем спектакле "предупреждение", то его можно было бы сформулировать так: мы как будто бы больше не поддерживаем идею, что исторические параллели работают. А иногда они работают».











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