В «Мемориале» состоится лекция «Европейские места памяти о геноциде»

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29 ноября в Международном Мемориале в Москве социолог Ева Ковач прочитает лекцию «Европейские места памяти о геноциде».

Лекция входит в цикл «Поверх барьеров — Европа без границ», организованный при поддержке Представительства ЕС в России. Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Двадцатый век известен как век преступлений против человечности. При этом в исторической науке нет единого взгляда на то, какие массовые убийства ХХ века можно отнести к категории геноцида и каково значение этих событий для европейской цивилизации.

Ева Ковач проанализирует европейские места памяти о геноциде в рамках изучения материальных свидетельств преступлений. Этот подход дает возможность увидеть пределы универсализации европейской мемориальной политики. Ева Ковач рассматривает места памяти как динамический социальный феномен и предлагает анализировать два мемориальных направления — с одной стороны, память о Холокосте как архетипический пример геноцида и, с другой, соперничающий с этой моделью восточно-европейский вариант памяти о коммунизме.

Кроме того, Ева Ковач расскажет о непрекращающемся поиске свидетельских материалов о геноциде: этот процесс, по ее мнению, заставляет пересмотреть устоявшееся представление о европейских «местах памяти о геноциде».

Ева Ковач — директор исследовательских программ Института исследования Холокоста имени Симона Визенталя в Вене, заведующая исследовательским направлением в Центре социологических наук при Венгерской академии наук.

В сферу ее исследовательских интересов входят история Холокоста в Восточной Европе, изучение памяти и воспоминаний, а также еврейская идентичность в Венгрии и Словакии. Автор пяти монографий и многочисленных статей в научных журналах, редактор десяти книг, куратор нескольких выставок в Берлине, Вене, Кремсе и Будапеште, основатель аудио-визуального архива «Голоса двадцатого столетия» (Будапешт).











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