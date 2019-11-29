В «Мемориале» состоится лекция «Европейские места памяти о геноциде»

«Это практически “Бриджит Джонс”»
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20191509
29 ноября в Международном Мемориале в Москве социолог Ева Ковач прочитает лекцию «Европейские места памяти о геноциде».
Лекция входит в цикл «Поверх барьеров — Европа без границ», организованный при поддержке Представительства ЕС в России. Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Двадцатый век известен как век преступлений против человечности. При этом в исторической науке нет единого взгляда на то, какие массовые убийства ХХ века можно отнести к категории геноцида и каково значение этих событий для европейской цивилизации.
Ева Ковач проанализирует европейские места памяти о геноциде в рамках изучения материальных свидетельств преступлений. Этот подход дает возможность увидеть пределы универсализации европейской мемориальной политики. Ева Ковач рассматривает места памяти как динамический социальный феномен и предлагает анализировать два мемориальных направления — с одной стороны, память о Холокосте как архетипический пример геноцида и, с другой, соперничающий с этой моделью восточно-европейский вариант памяти о коммунизме.
Кроме того, Ева Ковач расскажет о непрекращающемся поиске свидетельских материалов о геноциде: этот процесс, по ее мнению, заставляет пересмотреть устоявшееся представление о европейских «местах памяти о геноциде».
Ева Ковач — директор исследовательских программ Института исследования Холокоста имени Симона Визенталя в Вене, заведующая исследовательским направлением в Центре социологических наук при Венгерской академии наук.
В сферу ее исследовательских интересов входят история Холокоста в Восточной Европе, изучение памяти и воспоминаний, а также еврейская идентичность в Венгрии и Словакии. Автор пяти монографий и многочисленных статей в научных журналах, редактор десяти книг, куратор нескольких выставок в Берлине, Вене, Кремсе и Будапеште, основатель аудио-визуального архива «Голоса двадцатого столетия» (Будапешт).
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02Новую книгу Александра Эткинда обсудят в «Пионере»
16:51Объявлена программа Зимнего книжного фестиваля в Казани
15:17Вадим Гаевский прочитает в Театре на Малой Бронной лекцию об Анатолии Эфросе
14:05SOUND UP запускает два новых проекта
13:03Фестиваль самоорганизации пройдет в ММОМА
12:26Евгений Кисин и Вениамин Смехов выступят в Мастерской Фоменко
11:40«Мемориал» оштрафовали на 2,3 млн
10:02«Виниловый пикник» состоится в Москве
28 ноября 2019
17:16В Москве пройдет благотворительный аукцион в пользу людей с ВИЧВсе новости
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20191509
Что покажут в программе тайных киношедевров 2019 года29 ноября 20191576
«Я не вполне теплый и светлый человечек»: премьера новой песни московской арт-поп-группы29 ноября 20191118
Краткий гид Кольты по одной из самых заметных московских выставок28 ноября 20192805
Борислав Козловский о том, зачем прятать на заполярном архипелаге библиотеку распечатанных компьютерных программ28 ноября 20191076
Подкасты, спецпроекты и паблики, которые хотят, чтобы вы стали умнее. Включая лауреатов премии «Просветитель. Digital» этого года28 ноября 20191386
Электроакустическая музыка для чтения или поездок на электричках от дуэта композитора и кларнетиста28 ноября 2019936
«Слово о полку Игореве» в Театре на Малой Бронной28 ноября 20191045
Саунд-художница Мария Молокова — о новой работе «Сонорная депривация», времени, медицине и костях зрителя28 ноября 2019854
Заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина Юлия Де-Клерк — о Рихтере и «Декабрьских вечерах»27 ноября 20191448
Дарья Варламова поговорила с автором книги об истории медицины, похожей на мифы Древней Греции, но только происходившие в реальности27 ноября 20191536
Режиссер «Малыша Джо» — о нашей инфицированности социальными конструктами и проблемах самоидентификации26 ноября 20192027