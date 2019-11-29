Музей «Гараж» открывает направление Garage Digital

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26 ноября Музей современного искусства «Гараж» объявил о запуске новой программы и онлайн-платформы Garage Digital. К запуску приурочен грантовый конкурс для художников, работающих в области цифровых технологий.
Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», программа Garage Digital объединяет художников, ученых, программистов и искусствоведов с целью изучения и поддержки новых языков визуальной культуры, возникающих в результате влияния новейших технологий и медиа на повседневную жизнь и художественную и исследовательскую практику.
Garage Digital аккумулирует опыт изучения современного born-digital искусства как продукта нового мышления и способа проживания действительности. В центре внимания программы не только цифровое искусство, но и новейшие технологии, которые могут служить одновременно инструментом, материалом и медиумом произведений, — такие как код, нейронные сети и анализ больших данных, игровые движки и компьютерная графика, 3D-печать и другие новые типы производства.
«Команда Garage Digital вместе с художниками и экспертами переопределяет значение культурных институций и способы создания и экспонирования произведений искусства. Открывая в 2019 году направление, посвященное осмыслению цифровой реальности, мы не делаем выбор между онлайн- и офлайн присутствием, для музея они равнозначны. По сути, платформа Garage Digital — это полноценное экспозиционное пространство музея со своей выставочной и просветительской программами», — говорит директор музея «Гараж» Антон Белов.
Онлайн-платформа программы включает в себя художественные произведения и исследования, созданные для Garage Digital, мультимедийные материалы, посвященные цифровому искусству и культуре, информацию о грантах и расписание офлайн-мероприятий. К моменту запуска на платформе будут представлены новые проекты, а также цифровые произведения, созданные к выставке «Грядущий мир».
Программу Garage Digital сопровождает серия офлайн-мероприятий в музее «Гараж» и за его пределами, нацеленная на развитие сообщества художников цифрового искусства и новейших технологий, обмен опытом и укрепление профессиональных связей.
Одним из направлений Garage Digital является программа грантов для художников, работающих в области новых технологий. Каждый сезон программы посвящен отдельному аспекту художественной практики в цифровой среде.
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