«Мумий Тролль» даст новогодние концерты в Петербурге и Москве

© Ледовый Дворец

В начале декабря в Петербурге и Москве пройдут большие новогодние концерты группы «Мумий Тролль».

В Петербурге выступление «Мумий Тролля» состоится 5 декабря в Ледовом дворце, в Москве — 12 декабря на «ВТБ Арене».

Как сообщают организаторы концертов, в праздничную программу «С Новым годом, Крошка!» группа включила хиты с разных альбомов — от «Морской» до «Меамуров», от «Икры» до релиза 2018 года «Восток X СевероЗапад», а главным событием программы станет юбилей песни «С Новым годом, Крошка!», которая вышла двадцать лет назад.

За видеоэффекты программы отвечает студия PepeFX, снявшая видеоверсию Сверхсекретного Концерта «Для друзей и их друзей». «В программе "С Новым годом, Крошка!" все секреты будут наконец раскрыты, — отмечают организаторы. — На огромных подвижных экранах зрители увидят настоящие подвиги, на которые отважились во время съемок роликов для этой программы музыканты группы "Мумий Тролль": от подводного плавания до цирковой эквилибристики».

Художник по свету и сценограф программы — Айнарс Пастарс из компании NA, создающей инновационные световые решения для церемоний вручения премий «Оскар» и «Грэмми», телевизионного шоу «Голос» и танцевального проекта «So You Think You Can Dance?».

Новогодняя программа подведет итог насыщенного концертного года «Мумий Тролля». В 2019 году группа провела большой гастрольный тур по городам России и других стран мира с программой «Восток X СевероЗапад». По словам лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко — это курс движения группы. «Наше музыкальное путешествие продолжается, мы вместе смотрим за новые горизонты», — говорит музыкант.



































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU