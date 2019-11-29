Фестиваль Context. Diana Vishneva представит пять российских премьер

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1 декабря в Москве начнется фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. В его программе пять российских премьер – спектакли танцевальных компаний Хофеша Шехтера и La Veronal и три фильма кинопрограммы, подготовленной совместно с Beat Films.
Как сообщает пресс-служба Context. Diana Vishneva, основной фокус фестиваля 2019 года — выход за пределы привычных границ — языка, жанра, пространства, возраста и географии.
В спектакле «Equal Elevations» испанской компании La Veronal находят отражение эксперименты с пространством — танец вписывается в несценическое пространство, помогая зрителю по-новому взглянуть на хореографию и место ее представления.
Спектакль будет показан 4 и 5 декабря в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, а 9 декабря — в Белоколонном зале Музея Фаберже в Петербурге.
Также в программе фестиваля «Grand Finale» — спектакль Хофеша Шехтера, одного из важнейших хореографов современного танца. В постановке участвуют танцовщики из восьми стран и музыканты, которые исполняют музыку Шехтера. Показы пройдут 5 и 6 декабря в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в Москве и 9 декабря в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова в Петербурге.
Кинопрограмму фестиваля Context. DianaVishneva в этом году составила команда Beat Films — прокатное подразделение фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
Фестиваль откроется 1 декабря в Москве премьерой документального 3D-фильма «Каннингем», созданного российским режиссером Аллой Ковган к 100-летию со дня рождения американского хореографа Мерса Каннингема (1919–2009). Премьерный показ также пройдет 6 декабря в Петербурге.
3 и 6 декабря в Москве и 7 декабря в Петербурге можно будет увидеть фильм «Балет сегодня» Стивена Кантора — взгляд на постановочный процесс изнутри. Известную балерину Тайлер Пек приглашают в Лос-Анджелес поставить свое первое шоу. Она собирает группу талантливых танцоров, чтобы по-новому взглянуть на балет — гений степа, танцор хип-хопа, клоун и прима-балерина вместе работают над созданием перформанса.
Документальный фильм Луи Валлекана «Лил Бак: Настоящий Лебедь» рассказывает историю восходящей звезды современного танца Лил Бака , в творчестве которого органично соединяются уличные танцы и классический балет. Фильм будет показан 4 и 7 декабря в Москве и 8 декабря в Петербурге.
Полностью расписание фестиваля Context. Diana Vishneva опубликовано на его сайте.
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