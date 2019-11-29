Теодор Курентзис возглавит Дягилевский фестиваль 2020 года

Художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 12 по 21 июня 2020 года, будет дирижер Теодор Курентзис.

Как сообщает пермское издание «Новый компаньон», сегодня, 26 ноября, Теодор Курентзис подписал контракт на проведение фестиваля с Пермским театром оперы и балета. Программу фестиваля он представит в начале декабря на пресс-конференции в Перми.

Теодор Курентзис был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета c 2011 года. В июне 2019 года стало известно, что в конце августа Курентзис уйдет с этого поста из-за непонимания его деятельности со стороны властей региона, сохранив за собой художественное руководство оркестром и хором MusicAeterna.

Также предполагалось, что Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, который он возглавлял с 2012 года. «Бренд "Дягилевский фестиваль" не переносится в Париж, — подчеркивалось в августовском заявлении MusicAeterna. — Фестиваль был и остается в Перми».

«Несмотря на то что Теодор Курентзис решил завершить работу в Пермском театре, мы надеялись, что он согласится выступить художественным руководителем Дягилевского фестиваля. И в этом желании мы совпадаем с большинством его поклонников, которых маэстро зарядил страстью новых открытий и смелостью художественных экспериментов», — говорится в сообщении о фестивале 2020 года на сайте Пермского театра оперы и балета.







































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