Умер Михаил Хейфец

«Это практически “Бриджит Джонс”»
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20191510
Сегодня, 25 ноября, в Иерусалиме в возрасте 85 лет умер правозащитник, диссидент, историк и писатель Михаил Хейфец.
Об этом сообщает «9 канал».
Михаил Рувимович Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогическом института имени А.И. Герцена, преподавал в школе литературу и историю, с середины 1960-х годов публиковал книги и статьи о народовольцах, был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева и других писателей.
В 1974 году был арестован и осужден по 70-й статье УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») на 4 года лишения свободы и 2 года ссылки за написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Бродского, которое собирался выпустить Владимир Марамзин, а также за хранение и конспектирование книги Мерл Фейнсода «Смоленск при советской власти», изготовление в в 1969 году и «хранение с целью распространения» двух экземпляров эссе Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» и ознакомление с этим эссе трех человек в 1971–1974 годах.
В годы заключения Михаил Хейфец написал, переправил на волю и выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью («Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак»).
После освобождения из ссылки в 1980 году выехал в Израиль, работал в Центре по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете, сотрудничал в газете «Вести», опубликовал ряд книг, в том числе «Глядя из Иерусалима» (1988), «Цареубийство в 1918 г.» (1991), «Воспоминаний грустный свиток» (1995), «Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы» (2000), «Ханна Арендт судит XX век» (2003) и «Ханна Арендт: условия бытия человека на земле» (2006).
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02Новую книгу Александра Эткинда обсудят в «Пионере»
16:51Объявлена программа Зимнего книжного фестиваля в Казани
15:17Вадим Гаевский прочитает в Театре на Малой Бронной лекцию об Анатолии Эфросе
14:05SOUND UP запускает два новых проекта
13:03Фестиваль самоорганизации пройдет в ММОМА
12:26Евгений Кисин и Вениамин Смехов выступят в Мастерской Фоменко
11:40«Мемориал» оштрафовали на 2,3 млн
10:02«Виниловый пикник» состоится в Москве
28 ноября 2019
17:16В Москве пройдет благотворительный аукцион в пользу людей с ВИЧВсе новости
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20191510
Что покажут в программе тайных киношедевров 2019 года29 ноября 20191577
«Я не вполне теплый и светлый человечек»: премьера новой песни московской арт-поп-группы29 ноября 20191118
Краткий гид Кольты по одной из самых заметных московских выставок28 ноября 20192806
Борислав Козловский о том, зачем прятать на заполярном архипелаге библиотеку распечатанных компьютерных программ28 ноября 20191076
Подкасты, спецпроекты и паблики, которые хотят, чтобы вы стали умнее. Включая лауреатов премии «Просветитель. Digital» этого года28 ноября 20191386
Электроакустическая музыка для чтения или поездок на электричках от дуэта композитора и кларнетиста28 ноября 2019936
«Слово о полку Игореве» в Театре на Малой Бронной28 ноября 20191045
Саунд-художница Мария Молокова — о новой работе «Сонорная депривация», времени, медицине и костях зрителя28 ноября 2019854
Заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина Юлия Де-Клерк — о Рихтере и «Декабрьских вечерах»27 ноября 20191448
Дарья Варламова поговорила с автором книги об истории медицины, похожей на мифы Древней Греции, но только происходившие в реальности27 ноября 20191536
Режиссер «Малыша Джо» — о нашей инфицированности социальными конструктами и проблемах самоидентификации26 ноября 20192028