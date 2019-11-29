Умер Михаил Хейфец

Сегодня, 25 ноября, в Иерусалиме в возрасте 85 лет умер правозащитник, диссидент, историк и писатель Михаил Хейфец.

Об этом сообщает «9 канал».

Михаил Рувимович Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогическом института имени А.И. Герцена, преподавал в школе литературу и историю, с середины 1960-х годов публиковал книги и статьи о народовольцах, был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева и других писателей.

В 1974 году был арестован и осужден по 70-й статье УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») на 4 года лишения свободы и 2 года ссылки за написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Бродского, которое собирался выпустить Владимир Марамзин, а также за хранение и конспектирование книги Мерл Фейнсода «Смоленск при советской власти», изготовление в в 1969 году и «хранение с целью распространения» двух экземпляров эссе Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» и ознакомление с этим эссе трех человек в 1971–1974 годах.

В годы заключения Михаил Хейфец написал, переправил на волю и выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью («Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак»).

После освобождения из ссылки в 1980 году выехал в Израиль, работал в Центре по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете, сотрудничал в газете «Вести», опубликовал ряд книг, в том числе «Глядя из Иерусалима» (1988), «Цареубийство в 1918 г.» (1991), «Воспоминаний грустный свиток» (1995), «Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы» (2000), «Ханна Арендт судит XX век» (2003) и «Ханна Арендт: условия бытия человека на земле» (2006).



































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