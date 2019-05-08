Умер Сергей Доренко

Сегодня, 9 мая, в Москве в возрасте 59 лет умер журналист Сергей Доренко.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — цитирует ТАСС источник в медицинских службах.

Сергей Леонидович Доренко родился в 1959 году в Керчи, в 1982 году окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

С середины 1980-х работал на телевидении, вел программы «Вести» (ВГТРК), «Новости» (1-й канал «Останкино»), «Подробности» (РТР), «Версии» (ОРТ, НТВ), «Время» (ОРТ), а также «Авторскую программу Сергея Доренко» (ОРТ, Третий канал). В 2000 году был отстранен от эфира после выхода «Авторской программы Сергея Доренко», посвященной гибели подводной лодки «Курск».

В 2005–2008 годах Сергей Доренко ведущим программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы», в 2008–2013 годах — главным редактором, радиоведущим радиостанции «Русская служба новостей», c 2014 года — главным редактором радиостанции «Говорит Москва».





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