InLiberty запускает мастерскую сторителлинга для подростков

Просветительский проект InLiberty открывает набор в летнюю мастерскую для старшеклассников «Машина времени», где они создадут собственные мультимедийные проекты об истории своей семьи.

Early-bird цена действует до 25 мая, занятия пройдут с 10 по 14 июня на площадке «InLiberty Рассвет». Участники мастерской научатся не только искать нужную информацию и выстраивать ее в сюжетные линии с помощью цифровых инструментов, но и лучше понимать себя через призму семейных связей.

«Цифровые технологии уже давно стали частью наших бытовых процессов и привычек — от заказа еды до оплаты коммунальных услуг. Я убежден, что наравне с этими обычными рефлексами у нас должна быть развита и культура новых форм памяти, когда мы будем рассказывать о своих предках с помощью доступных цифровых инструментов», — говорит Автор и куратор программы — журналист, продюсер мультимедийных проектов «День, когда кончилась война» и «Семь дат» Артем Галустян.

Пятидневный курс состоит из лекций об общих проблемах истории, памяти, идентичности и digital-культуры, а также исследований и работы над проектами. Один из пунктов программы — экскурсия в общество «Мемориал».

В команду тренеров, помимо Артема Галустяна, вошли историк и сотрудник «Мемориала» Сергей Бондаренко, профессор Школы филологии ВШЭ Михаил Велижев, а также сотрудники InLiberty — историк и директор образовательных программ Илья Венявкин и арт–директор InLiberty Дарья Яржамбек.

Для работы в мастерской участникам понадобятся материалы семейных архивов — фотографии, записи и другие документы или их цифровые копии. В последний день участники мастерской представят свои проекты — и на презентацию смогут прийти их родственники и друзья.





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