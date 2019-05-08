«Театр.doc» покажет «Будущее.doc»© «Театр.doc» / Facebook
9 мая московский театр документальной пьесы «Театр.doc» представит премьеру спектакля драматурга Ивана Угарова и режиссера Дмитрия Соболева «Будущее.doc».
Как сообщают организаторы, это первый в России спектакль, сделанный в технике headphone verbatim («вербатим в наушниках»).
В августе 2018 года состоялся благотворительный вечер «Будущее.doc» , для которого Иван Угаров и Дмитрий Соболев смонтировали размышления подростков о будущем. В основе одноименного спектакля новые монологи ребят 13–17 лет из 15 городов мира о личных проблемах, о взглядах на политику, о желаниях, травмах и о видах на будущее.
«Важно, что актеры не играют, а транслируют в живом времени текст, интонации, дыхание того человека, чей голос они слышат», — приводит слова Дмитрия Соболева сайт «Театра.doc»
«Здесь нет актерской игры в ее привычном понимании, — говорит режиссер, — это воспроизведение, проживание другого человека. Еще эта технология позволяет поделиться этим опытом проживания с максимальным количеством людей, поэтому состав спектакля не будет фиксированным: каждый раз будут играть новые актеры».
Начало в 20:00, адрес «Театра.doc» («DOC на острове»): Садовническая набережная, 69 (м. «Павелецкая», «Новокузнецкая»), вход под вывеску «Мята lounge».
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