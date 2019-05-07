В МАММ покажут фильм Аньес Варда «Клео от 5 до 7»© Rome-Paris Films
17 мая в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) состоится специальный показ фильма «Клео от 5 до 7» французской кинематографистки Аньес Варда (1928-2019).
Как сообщает сайт МАММ, фильм представит журналистка и кинокритик Алиса Таежная.
- «Клео от 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, Франция-Италия, 1962)
Режиссер: Аньес Варда
Автор сценария: Аньес Варда
Операторы: Жан Рабье, Ален Леван, Поль Бони
Композитор: Мишель Легран
В ролях: Коринн Маршан, Антуан Бурсейе, Доминик Даврэ, Доротея Бланк, Мишель Легран, Жан-Люк Годар и другие
Синопсис: Два часа из жизни молодой и известной французской певицы, которая в панике фланирует по шумному Парижу, ожидая результата анализа на смертельное заболевание. Она заходит к гадалке, сидит в кафе с подругой, бродит по парку и знакомится с солдатом, которому вскоре придется уехать на войну в Алжир. Важнейший фильм французской новой волны — кино о времени и жизни, каждую секунду связанных со смертью.
Показ фильма входит в дополнительную программу к выставке «Три жизни Аньес Варда».
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