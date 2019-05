Йенс Лекман и Mando Diao выступят в Москве

Йенс Лекман © Ellika Henrikson

5 июня, в канун Национального дня Швеции в московском клубе «ГлавClub Green Concert» пройдет концерт шведских артистов Йенса Лекмана и Mando Diao, организованный официальным сайтом Швеции в России на русском языке Sweden.ru.

«Последний альбом Mando Diao "Good Times" — это всё тот же меланхоличный, экспрессивный данс-рок, сделавший в свое время группу одними из хэдлайнеров жанра — и разогнавшийся до стадионных орбит, — говорится в сообщении на сайте «ГлавClub Green Concert». — Впрочем, Mando Diao не боятся экспериментов; им одинаково уверенно удаются и зашкаливающий гитарный драйв, и эксперименты с электропопом: опробовано и одобрено тысячами поклонников на всех континентах».

«Актуальная пластинка гетеборгского музыканта Йенса Лекмана "Life Will See You Now" — это поп-музыка тончайшей выделки. Его совместная работа с певицей Анникой Норлин "Сorrespondence", увидевшая свет совсем недавно, — нежные и пронзительные акустические баллады, записанные под гитару. Проникновенный лирик и мелодист, многократный обладатель национальный премии Grammis, любимец музыкальных критиков Лекман не частит с релизами, но каждая его работа становится эталоном жанра», — пишут организаторы концерта.

Они также отмечают, что последнее публичное выступление Mando Diao в Москве состоялось в 2011 году, Йенса Лекмана — в 2007-м.





