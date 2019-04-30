МШНК и ИСИН ММУ открывают Московскую школу новой литературы.

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Институт свободных искусств и наук Московского международного университета (ИСИН ММУ) совместно с Московской школой нового кино (МШНК) запускает магистерскую программу по литературному мастерству.

Цели Московской школы новой литературы (МШНЛ):

поддержать современный русскоязычный литературный процесс;

способствовать возникновению нового поколения авторов, которые смогут рассказать о современности и о частном/коллективном опыте оригинальным и адекватным современности языком;

способствовать появлению нового поколения литературных менеджеров (литературных агентов, кураторов литературных фестивалей и выставок, менеджеров литературных институций).

Обучение в МШНЛ будет проводиться по трем основным направлениям: «Актуальное письмо», «Современный литературный процесс и литературный менеджмент» и «Сценарное мастерство» (совместно с МШНК).

Помимо специализированных курсов студенты МШНЛ изучат базовые дисциплины магистратуры ИСИН ММУ, такие как история европейской литературы, новейшие тенденции в философии, семиотика, психология, язык театра, история культуры нового времени, наука о памяти, гендерные исследования и другие дисциплины.

В школе не будет классического разделения на прозаиков, поэтов, кураторов и сценаристов. Все магистранты будут посещать курс актуального письма, литературного менеджмента, сценарного мастерства, изучать современный литературный процесс и дисциплины базовой программы. Каждый студент МШНЛ сам сможет выбрать формат своего будущего диплома: роман, цикл прозы, поэтический сборник, сборник эссе, выставку, перформанс, издательский проект и любой другой.

В рамках магистерской программы ведущие курса планируют запустить выпуск журнала, посвященного работе магистрантов. Содержание и редакционную политику журнала будут курировать сами студенты, ведущие курса будут выполнять роль модераторов.

Мастер-классы и семинары в школе будут вести Ксения Букша, Ольга Брейнингер, Илья Данишевский, Юлия Гумен, Евгения Лавут, Станислав Львовский, Илья Кукулин, Борис Куприянов, Анна Наринская, Лев Оборин, Ирина Прохорова, Галина Рымбу, Мария Степанова, Георгий Урушадзе, Елена Фанайлова, Татьяна Щербина и другие.

Среди преподавателей курсов базовой программы МШНЛ Олег Аронсон, Александр Бродский, Анатолий Васильев, Кирилл Кобрин, Юрий Муравицкий и Елена Петровская.

Кураторы-преподаватели МШНЛ: Оксана Васякина, Евгения Вежлян, Татьяна Новоселова, Евгения Некрасова.

Набор в МШНЛ уже идет, занятия в школе начнутся осенью 2019 года.

Подробная информация о программе и поступлении приводятся на сайте ИСИН ММУ.





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