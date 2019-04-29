Вручена премия Норы Галь

Александр Ливергант, Шаши Мартынова и Эдварда Кузьмина © Геннадий Каневский

26 апреля в Москве на торжественной церемонии в Библиотека-читальне имени И.С. Тургенева были подведены итоги восьмого сезона премии Норы Галь за лучший перевод короткой прозы с английского языка.

Об этом сообщает сайт премии.

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991). Учредители премии — дочь Норы Галь, редактор и литературный критик Эдварда Кузьмина, и внук переводчицы, поэт, редактор и переводчик Дмитрий Кузьмин.

В 2019 году главная премия присуждена Шаши Мартыновой (Москва) за перевод рассказа Джеймса Стивенса (1880–1950) «Сказание Туана мак Карила» из сборника «Ирландские чудные сказания» (1920), выпущенного по-русски издательствами «Додо Пресс» и «Фантом Пресс» в серии «Скрытое золото XX века».

Эдварда Кузьмина особо отметила неисчерпаемое богатство словаря, используемого переводчицей при работе над сложным, стилистически обязывающим произведением. Мартынова, в 2014 году уже удостоенная специальной премии «За решение особой переводческой задачи», поблагодарила Премию Норы Галь за постоянное внимание к своей работе, а переводчика Максима Немцова (также лауреата премии) — за многолетнюю редактуру и науку.

Также на церемонии выступил один из финалистов премии, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. Видеозаписи своих выступлений прислали еще две финалистки премии — Александра Берлина из Дюссельдорфа и Татьяна Боровикова из Торонто.





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