Объявлен короткий список Премии Норы Галь

© Мемориальный сайт Норы Галь

Учредители Премии Норы Галь объявили короткий список произведений, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.

Как сообщает сайт премии, в восьмом премиальном сезоне журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии 113 переводов, пять из них отобраны в короткий список:

Олег Дорман — Вуди Аллен. «Мотель для новобрачных»

— Вуди Аллен. «Мотель для новобрачных» Александра Берлина — Нил Гейман. «Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок»

— Нил Гейман. «Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок» Александр Ливергант — Дэвид Лодж. «Свадьба на память»

— Дэвид Лодж. «Свадьба на память» Шаши Мартынова — Джеймс Стивенс. «Сказание Туана мак Карила»

— Джеймс Стивенс. «Сказание Туана мак Карила» Татьяна Боровикова — Джеймс Типтри-младший. «Я буду ждать тебя, когда потушат свет и сольют воду»

Переводы Олега Дормана и Александра Ливерганта опубликованы в журнале «Иностранная литература». Перевод Шаши Мартыновой вошел в состав авторской книги Джеймса Стивенса «Ирландские чудные сказания», опубликованной издательствами «Додо Пресс» и «Фантом Пресс», перевод Татьяны Боровиковой — в состав книги Джеймса Типтри-младшего «Счастье — это теплый звездолет», выпущенной издательством «Азбука». Перевод Александры Берлиной выпушен отдельным изданием в издательстве Livebook.

Согласно правилам Премии Норы Галь, все переведенные сочинения относятся к литературе XX–XXI веков.

Итоги нынешнего сезона премии Норы Галь будут объявлены 26 апреля на вечере в Библиотеке-читальне имени Тургенева в Москве.

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991). Учредители премии — ее наследники, литературный критик и редактор Эдварда Кузьмина, литературный деятель и переводчик Дмитрий Кузьмин.

Лауреатами премии в прошлые годы становились московские переводчицы Светлана Силакова и Анна Блейз, киевлянин Михаил Назаренко и Евгения Канищева (Симферополь, ныне Киев).





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