Объявлены участники основного проекта Уральской индустриальной биеннале

Уральский оптико-механический завод, одна из площадок основного проекта биеннале © Сергей Потеряев / 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции в Москве объявлены имена 55 художников, которые примут участие в основном проекте 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Среди участников основного проекта биеннале Карлос Аморалес (Мексика), Кристина Лукас (Испания), Павел Пепперштейн (Россия), Эйдриан Пайпер (США), Диана Татер (США) и Антон Видокле (Россия-США).

Полный список участников основного проекта будет объявлен в августе.

5-я Уральская индустриальная биеннале пройдет с 10 сентября по 1 декабря 2019 года. Тема биеннале — «Бессмертие». В основном проекте примут участие более 70 художников и художественных коллективов из 23 стран и регионов.

Площадкой основного проекта станет Уральский оптико-механический завод, одно из крупнейших предприятий оптической отрасли России. Также работы участников основного проекта будут представлены в старейшем кинотеатре Екатеринбурга «Колизее».

В программе арт-резиденций к переосмыслению постоянного присутствия «следов» индустриальности на Урале с активным погружением в локальный контекст приглашены 12 художников из 8 стран. Они будут работать на 10 предприятиях в 11 городах Свердловской, Челябинской, Тюменской и Оренбургской областей и Пермского края.

Уральская индустриальная биеннале — крупнейший региональный международный художественный проект на территории РФ — проводится Уральским филиалом ГЦСИ-РОСИЗО с 2010 года и исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Первая и вторая биеннале проходили на территории типографии «Уральский рабочий», третья — в конструктивистской гостинице «Исеть», четвертая — в здании бышего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга.





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