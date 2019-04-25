«Большая книга» объявила лонг-лист© «Большая книга»
Сегодня, 25 апреля, в Библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина в Москве объявлен длинный список 14-го сезона национальной литературной премии «Большая книга».
Как сообщает сайт «Большой книги», из 343 работ, поступивших на конкурс, совет экспертов премии во главе с заместителем главного редактора журнала «Новый мир» Михаилом Бутовым отобрал 41 произведение 44 писателей.
«Как и в предыдущих сезонах, нам приходят разноплановые работы. И одна из наших задач — поднять статус тех непростых произведений, которые предполагают, что читатель совершит для их восприятия усилие», — отметил Михаил Бутов.
В совет экспертов также входят ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова, главный редактор интернет-портала «Словари XXI века» Алексей Михеев и заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев.
Теперь совету экспертов предстоит выбрать из произведений длинного списка от 8 до 15 текстов. Финалисты 14-го сезона «Большой книги» будут объявлены на Литературном обеде 5 июня.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству и месту жительства не существует.
Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.
В прошлом году первую премию получила Мария Степанова за книгу «Памяти памяти».
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