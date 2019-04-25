Названы победители ММКФ

© Телеканал «Россия 1»

Сегодня, 25 апреля, в театре «Россия» прошла церемония награждения лауреатов 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Главный приз, «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм конкурсной программы получила картина «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова (Казахстан).

Прямую трансляцию с церемонии вел телеканал «Россия 1», эта трансляция также была показана на странице ММКФ в соцсети «Вконтакте».

Валерио Мастандреа (Италия), автор картины «Она смеется» (Ride), награжден призом за лучшую режиссерскую работу, специальный приз жюри основного конкурса, которое в этом году возглавлял режиссер Ким Ки Дук (Южная Корея), присужден фильму «Жизнь морских обитателей» (Hǎiyáng dòngwù) режиссера Чжан Чи (Китай).

Приз за лучшее исполнение мужской роли получил Томми Корпела (Финляндия), сыгравший в картине Алекси Салменперя «Пустота» (Tyhjiö), приз за лучшее исполнение женской роли — Соха Ниасти (Иран), которая снялась в фильме Расула Садрамели «Моя жизнь на втором курсе» (Sale dovom daneshkadeh man).

В конкурсе документального кино победил фильм «Потому что мы пацаны» (Men’s Room / For vi er Gutta) Петтера Соммера и Ю Вемунда Свендсcена (Норвегия), в конкурсе короткого метра — картина «Тигр» (Tigre) Дельфин Деложе (Франция).

Обладателем приза зрительских симпатий стал фильм «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой (Россия), он же получил приз жюри NETPAC. Приз жюри Международной ассоциации кинокритиков (FIPRESCI) присужден фильму «Медовый месяц Згеже» (Lune de miel… à Zgierz) Элиз Отценбергер (Франция), приз жюри российской кинокритики «Белый слон» — фильму «День субботний» (Shonibar bikel) Мостафы Сарвара Фаруки (Бангладеш).

Международное жюри Федерации киноклубов отдало свой приз «Колючий взгляд» картине «Сердце мира» Наталии Мещаниновой (Россия).

Всего в основной программе ММКФ-2019 было представлено 213 фильмов, в российских программах — 134 фильма. Свои работы показали в Москве кинематографисты из 64 стран мира, на сеансах фестиваля побывали более 60 тысяч человек.





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