В Нижнем Новгороде пройдут дебаты спецпремии «Волга/НОС: Тексты художников»

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23 мая Фонд Михаила Прохорова и Волго-Вятский филиал ГЦСИ-РОСИЗО проведут в нижегородском Арсенале публичные дебаты о современной словесности, искусстве и обществе, по итогам которых будет определен обладатель специальной премии «Волга/НОС: Тексты художников» – совместного проекта литературной премии «Волга/НОС» и фестиваля «Вазари».

Учрежденная Фондом Михаила Прохорова литературная премия «НОС» присуждается книгам, которые не только не только формируют новый художественный язык, но и определяют актуальное состояние общества: «Новая отечественная словесность может и должна соответствовать новой отечественной социальности (НОС)».

Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в 2019 году посвящен теме «Тексты художников», предлагая посмотреть на искусство и его историю с точки зрения комментариев художника — будь то манифесты, прямые высказывания, переписка или воспоминания.

Спецпроект «Волга/НОС: Тексты художников» попробует свести вместе оба разговора — об искусстве и о литературе. Во время публичных дебатов жюри и сами читатели обсудят тексты художников, в которых наиболее последовательно отражено современное художественное мышление.

В ходе дебатов предполагается обсудить специфический жанр «текста художника», обозначить точки пересечения современного искусства и современной литературы, рассмотреть российскую словесность и искусство как важнейшие интеллектуальные пространства, в рамках которых кристаллизуется образ современного общества.

Автор отмеченной жюри книги будет приглашен к участию в фестивале «Вазари: Тексты художников».

Жюри спецпроекта:

художник, поэт, музейный проектировщик Евгений Стрелков (председатель);

радиоведущая, книжный обозреватель Валентина Горшкова;

философ, историк культуры Игорь Кобылин;

искусствовед, редактор отдела «Искусство» COLTA.RU Надя Плунгян;

художник, куратор Артем Филатов.

Ведущий — куратор проекта «Волга/НОС» Кирилл Кобрин.

Книги, предлагаемые для обсуждения:

Виктор Пивоваров, Ольга Серебряная. Утка, стоящая на одной ноге на берегу философии. М.: НЛО, 2014

Юрий Альберт. Что я видел. М.: НЛО, 2011:

Эрик Булатов. Горизонт. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2013

Валентин Воробьев. Леваки. М.: НЛО, 2012

Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016

Петр Павленский. О русском акционизме. М.: АСТ, 2016

Гриша Брускин. Все прекрасное — ужасно, все ужасное — прекрасно. М.: НЛО, 2016

Инспекция медицинская герменевтика. Пустотный канон. Т. 1–2. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2014

Андрей Хлобыстин. Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века. СПб.: Борей Арт, 2017

Леонид Тишков. Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта. М.: ОГИ, 2013, МИФ, 2015



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