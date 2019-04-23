В Нижнем Новгороде пройдут дебаты спецпремии «Волга/НОС: Тексты художников»© Colta.ru
23 мая Фонд Михаила Прохорова и Волго-Вятский филиал ГЦСИ-РОСИЗО проведут в нижегородском Арсенале публичные дебаты о современной словесности, искусстве и обществе, по итогам которых будет определен обладатель специальной премии «Волга/НОС: Тексты художников» – совместного проекта литературной премии «Волга/НОС» и фестиваля «Вазари».
Учрежденная Фондом Михаила Прохорова литературная премия «НОС» присуждается книгам, которые не только не только формируют новый художественный язык, но и определяют актуальное состояние общества: «Новая отечественная словесность может и должна соответствовать новой отечественной социальности (НОС)».
Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в 2019 году посвящен теме «Тексты художников», предлагая посмотреть на искусство и его историю с точки зрения комментариев художника — будь то манифесты, прямые высказывания, переписка или воспоминания.
Спецпроект «Волга/НОС: Тексты художников» попробует свести вместе оба разговора — об искусстве и о литературе. Во время публичных дебатов жюри и сами читатели обсудят тексты художников, в которых наиболее последовательно отражено современное художественное мышление.
В ходе дебатов предполагается обсудить специфический жанр «текста художника», обозначить точки пересечения современного искусства и современной литературы, рассмотреть российскую словесность и искусство как важнейшие интеллектуальные пространства, в рамках которых кристаллизуется образ современного общества.
Автор отмеченной жюри книги будет приглашен к участию в фестивале «Вазари: Тексты художников».
Жюри спецпроекта:
- художник, поэт, музейный проектировщик Евгений Стрелков (председатель);
- радиоведущая, книжный обозреватель Валентина Горшкова;
- философ, историк культуры Игорь Кобылин;
- искусствовед, редактор отдела «Искусство» COLTA.RU Надя Плунгян;
- художник, куратор Артем Филатов.
Ведущий — куратор проекта «Волга/НОС» Кирилл Кобрин.
Книги, предлагаемые для обсуждения:
- Виктор Пивоваров, Ольга Серебряная. Утка, стоящая на одной ноге на берегу философии. М.: НЛО, 2014
- Юрий Альберт. Что я видел. М.: НЛО, 2011:
- Эрик Булатов. Горизонт. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2013
- Валентин Воробьев. Леваки. М.: НЛО, 2012
- Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016
- Петр Павленский. О русском акционизме. М.: АСТ, 2016
- Гриша Брускин. Все прекрасное — ужасно, все ужасное — прекрасно. М.: НЛО, 2016
- Инспекция медицинская герменевтика. Пустотный канон. Т. 1–2. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2014
- Андрей Хлобыстин. Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века. СПб.: Борей Арт, 2017
- Леонид Тишков. Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта. М.: ОГИ, 2013, МИФ, 2015
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