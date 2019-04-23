В ИСИН ММУ откроется лаборатория офорта Александра Бродского

© Александр Бродский, Илья Уткин

Осенью 2019 года на базе офортной мастерской Института свободных искусств и наук Московского международного университета (ИСИН ММУ) начнет работу лаборатория архитектора и художника Александра Бродского «Архитектура через офорт».

Заявки на участие в лаборатории принимаются на сайте ИСИН ММУ.

Направление работы лаборатории связано с бумажной архитектурой — архитектурными проектами, которые невозможно реализовать в жизни, но можно вообразить и воплотить на бумаге.

Офорт — сложная и кропотливая техника, которая позволяет взаимодействовать с материалом — рисунок наносится на металл, затем обрабатывается лаком и кислотой, а затем с помощью специального станка пропечатывается на бумаге, придавая ей объем и вдыхая в нее новую жизнь.

Участники лаборатории пройдут весь путь обучения от знакомства с простейшими техниками офорта до создания коллективного проекта и целой серии выставочных работ под руководством Александра Бродского и других мастеров.

Курс подразделяется на следующие части:

«Алфавит» — лекции, на которых слушатели узнают об истории офорта и познакомятся с работами выдающихся графиков;

— лекции, на которых слушатели узнают об истории офорта и познакомятся с работами выдающихся графиков; «Элементы» — введение в технику офорта: мастера научат участников лаборатории работать с металлом, обрабатывать его, наносить различными техниками гравировку, познакомят с разными способами травления и печати;

— введение в технику офорта: мастера научат участников лаборатории работать с металлом, обрабатывать его, наносить различными техниками гравировку, познакомят с разными способами травления и печати; «Проекты» — участники лаборатории создадут собственные и коллективные выставочные проекты.



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