В ИСИН ММУ откроется лаборатория офорта Александра Бродского© Александр Бродский, Илья Уткин
Осенью 2019 года на базе офортной мастерской Института свободных искусств и наук Московского международного университета (ИСИН ММУ) начнет работу лаборатория архитектора и художника Александра Бродского «Архитектура через офорт».
Заявки на участие в лаборатории принимаются на сайте ИСИН ММУ.
Направление работы лаборатории связано с бумажной архитектурой — архитектурными проектами, которые невозможно реализовать в жизни, но можно вообразить и воплотить на бумаге.
Офорт — сложная и кропотливая техника, которая позволяет взаимодействовать с материалом — рисунок наносится на металл, затем обрабатывается лаком и кислотой, а затем с помощью специального станка пропечатывается на бумаге, придавая ей объем и вдыхая в нее новую жизнь.
Участники лаборатории пройдут весь путь обучения от знакомства с простейшими техниками офорта до создания коллективного проекта и целой серии выставочных работ под руководством Александра Бродского и других мастеров.
Курс подразделяется на следующие части:
- «Алфавит» — лекции, на которых слушатели узнают об истории офорта и познакомятся с работами выдающихся графиков;
- «Элементы» — введение в технику офорта: мастера научат участников лаборатории работать с металлом, обрабатывать его, наносить различными техниками гравировку, познакомят с разными способами травления и печати;
- «Проекты» — участники лаборатории создадут собственные и коллективные выставочные проекты.
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