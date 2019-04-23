Инсталляция Кабаковых появится летом у музея «Гараж»

6 июня рядом с Музеем современного искусства «Гараж» в Москве откроется инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых «Как встретить ангела».

Как сообщает сайт музея «Гараж», инсталляция будет показана в России впервые.

«Работа представляет собой лестницу из нескольких конструкций, которая вздымает в небо небольшого, скромно одетого человека. Его руки обращены к небу, он — скорее всего, тщетно, — ждет встречи с ангелом. <...> Столь романтический сюжет и название отсылают к непреходящей теме в работе дуэта — стремлению маленького человека вырваться за пределы своего предсказуемого, утлого мира»», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что специально для показа в музее «Гараже» авторы готовят перформативную часть проекта.

Инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых «Как встретить ангела» будет демонстрироваться у музея «Гараж» до 31 октября.





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