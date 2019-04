Открылась регистрация на Moscow Urban Forum 2019

© Moscow Urban Forum

До 20 июня открыта регистрация участников Moscow Urban Forum 2019 – международного конгресса, посвященного вопросам городского развития, который пройдет с 4 по 7 июля в парке «Зарядье».

Зарегистрироваться можно на сайте Moscow Urban Forum 2019.

Тема форума в этом году— «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

Участниками деловой программы станут более 300 международных и российских спикеров — управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов. Они обсудят современное понимание качества жизни: как сделать его целью проектов и программ городского развития, создать компактную и функционально насыщенную городскую среду, а также эффективно вовлечь горожан и бизнес в реализацию проектов, меняющих города.

Среди спикеров председатель World Urban Parks Гил Пеньялоса, нидерландский архитектор и урбанист Вини Маас, психиатр и автор книги «Stress and the City» Мазда Адли, профессор градостроительства Калифорнийского университета в Беркли Роберт Серверо и директор национального парка Сингапура Gardens by the Bay Феликс Ло.

На площадке Moscow Urban Forum 2019 впервые пройдет международный конгресс Urban Health, посвященный проблематике городского здоровья.

Также в программе форума открытый фестиваль на тему «Город/Внимание/Умвельт».





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ