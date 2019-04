Фестиваль «Территория» объявил программу

Сцена из спектакля «Хenos» © Jean-Louis Fernandez

Сегодня, 22 апреля, организаторы XIV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» объявили программу 2019 года.

Фестиваль пройдет в Москве с 10 по 24 октября и объединит драматические постановки, музыкальный театр, современный танец и выставочные проекты.

В программе «Территории-2019» спектакли режиссеров и хореографов из России, Бельгии, Великобритании, Литвы, Нидерландов, Франции и Швейцарии — Каролин Нгуен, Саймона Стоуна, Мило Рау, Эймунтаса Някрошюса, Адомаса Юшки, Филиппа Григорьяна, Романа Феодори, Александра Андрияшкина, Акрама Хана, Филиппа Сэра, Гильерме Ботело, Мэг Стюарт, Константина Кейхеля и Анны Абалихиной.

Впервые за последние шесть лет в программу «Территории» войдут два оперных спектакля. Это одна из главных премьер Большого театра в сезоне 2018/19 года — «Русалка» Антонина Дворжака в постановке режиссера Тимофея Кулябина и «Октавия. Трепанация» Дмитрия Курляндского в постановке Бориса Юхананова, российская премьера которой состоится в Электротеатре Станиславский.

В программу фестиваля включены два выставочных проекта в Московском музее современного искусства (MMOMA) — выставка «Человек размером с дом», посвященная памяти Дмитрия Брусникина, и выставка Йоко Оно «Небо всегда ясное».

Кроме того, фестиваль представит в Москве site-specific проект «Живые пространства», образовательную и публичную программу, а также совместную программу с открытым российским кинофестивалем «Кинотавр».

Прологом к осенней программе фестиваля послужат показы 25 и 26 июля спектакля «Xenos» компании британского хореографа и танцовщика Акрама Хана на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Как отмечают организаторы фестиваля, выступлениями в Москве Акрам Хан фактически завершит карьеру танцовщика: показы на фестивале «Территория» станут последними в мировом турне спектакля «Xenos».

Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы, генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова





Открылась регистрация на Moscow Urban Forum 2019

До 20 июня открыта регистрация участников Moscow Urban Forum 2019 – международного конгресса, посвященныого вопросам городского развития, который пройдет с 4 по 7 июля в парке «Зарядье».

Зарегистрироваться можно на сайте Moscow Urban Forum 2019.

Тема форума в этом году – «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

Участниками деловой программы станут более 300 международных и российских спикеров — управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов. Они обсудят современное понимание качества жизни: как сделать его целью проектов и программ городского развития, создать компактную и функционально насыщенную городскую среду, а также эффективно вовлечь горожан и бизнес в реализацию проектов, меняющих города.

Среди спикеров председатель World Urban Parks Гил Пеньялоса, нидерландский архитектор и урбанист Вини Маас, психиатр и автор книги «Stress and the City» Мазда Адли, профессор градостроительства Калифорнийского университета в Беркли Роберт Серверо и директор национального парка Сингапура Gardens by the Bay Феликс Ло.

На площадке Moscow Urban Forum 2019 впервые пройдет международный конгресс Urban Health, посвященный проблематике городского здоровья. Также в программе форума открытый фестиваль на тему «Город/Внимание/Умвельт».

Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» проходит с 2006 года при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы, генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова





