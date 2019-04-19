 
12:09 19 апреля 2019Новости
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В InLiberty обсудят книгу «Воры. История организованной преступности в России»

News_detailed_picture© Individuum

28 апреля в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве политологи Марк Галеотти и Екатерина Шульман представят недавно вышедшую по-русски в издательстве Individuum книгу Галеотти «Воры. История организованной преступности в России».

Начало в 13:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации, адрес «InLiberty Рассвет»: Столярный пер., д. 3, стр. 1.

«Книга британского политолога, специалиста по международной преступности и российским спецслужбам Марка Галеотти, — захватывающее путешествие по истории воровского мира России: от Япончика (1891–1919) до Япончика (1940–2009), — говорится в издательской аннотации к книге. — Галеотти рассказывает о рождении и смерти старых "понятий", объясняет, в чем ключевые отличия владивостокских ОПГ от санкт-петербургских, а также показывает, как работает неумолимая логика преступного мира».

Участники дискуссии:

  • Марк Галеотти — политолог, почетный профессор Университетского колледжа Лондонской Школы Славянских и Восточноевропейских исследований (UCL SSEES), старший научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) и внештатный старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге.
  • Екатерина Шульман — политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС

Модератор: политолог, директор по исследованиям Центра перспективных управленческих решений Михаил Комин.

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