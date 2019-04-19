Победителей конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» наградят в Москве

25 апреля в московском театре-студии «У Никитских ворот» состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век», который проводит Международный Мемориал. В этом году конкурсу исполняется 20 лет.

Вход по предварительной регистрации.

В Москву из 24 регионов России приедут старшеклассники — авторы 43 лучших исследований, отобранных из 1647 работ конкурса. Они исследуют архивы, опрашивают очевидцев, изучают старые газеты или отправляются на поиски заброшенных зданий и памятников, открывают новые, неизвестные факты, находят интересные и ценные документы, восстанавливают судьбы жителей родного края.

В 11:00 в фойе откроется выставка: победители конкурса «Человек в истории. Россия — XX век» представят презентации своих работ.

В 12:00 в зале начнется торжественная церемония награждения.

С приветственным словом к школьникам обратятся председатель жюри конкурса, писатель Людмила Улицкая, издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, член Совета Федерации Владимир Лукин, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Награды вручат и лучшим учителям — наставникам конкурсантов.

Генеральный партнер конкурса – Фонд Михаила Прохорова, партнеры конкурса — Фонд Кёрбера, Фонд «Память, ответственность и будущее», Фонд имени Генриха Бёлля, филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ, Европейский Союз





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