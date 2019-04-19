«Опера Априори» представит премьеру сочинения Клауса Ланга© Oliver Röckle
7 мая в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве на концерте VI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» состоится мировая премьера сочинения современного австрийского композитора Клауса Ланга «Красные долины и пурпурные небеса».
Произведение, которое Ланг написал специально для «австрийской программы» фестиваля «Опера Априори», первоначально носило рабочее название «зеркальной мессы».
«Перед композитором стояла задача создать парафраз Мессы №2 ми минор Брукнера для точно такого же состава исполнителей — хора и духового оркестра, четко совпадающего с ней по длительности, — сообщает пресс-служба фестиваля. — Первый вариант Мессы был написан Брукнером в 1866 году в Линце, но в 1882-м в Вене композитор сделал вторую редакцию произведения, значительно переработав материал и удлинив Мессу на 26 тактов, и именно этот вариант и был взят за основу Клаусом Лангом».
Мировую премьеру этого сочинения и Мессу №2 Брукнера представят вокальный ансамбль «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко и ансамбль духовых инструментов Российского национального оркестра под управлением Владислава Лаврика.
За дирижерский пульт встанет номинант «Грэмми», обладатель премий ECHO Klassik, ICMA и «Золотой маски» Максим Емельянычев.
Концерт пройдет при поддержке Австрийского Культурного Форума, который сделал возможным личное присутствие композитора на премьере
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