В «Новой опере» поставили «Поругание Лукреции» Бриттена

26 и 27 апреля в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова пройдут премьерные представления оперы Бенджамина Бриттена «Поругание Лукреции».

Камерную оперу (8 певцов, 13 инструментов в оркестре) «Поругание Лукреции» Бенджамин Бриттен написал в 1946 году, либретто Рональда Данкана основано, прежде всего, на одноименной драме Андре Обе, также использованы отдельные мотивы поэмы Шекспира. Опера была впервые представлена в том же году на Глайндборнском фестивале под руководством дирижера Эрнеста Ансерме.

Спектакль «Новой оперы» станет лишь второй российской постановкой «Поругания Лукреции» за 70 лет.

«"Поругание Лукреции" — шедевр по форме и содержанию. Гений Бриттена создал "Страсти" человека ХХ века (еще один пример — "Царь Эдип" Стравинского). В отличие от Баха и Стравинского Бриттен концентрирует великую проблематику и духовную энергию пассио­нов (самого мощного трагического жанра, рожденного христианской культурой) в невероятно интимную, камерную форму», — говорит режиссер-постановщик Екатерина Одегова.

Над спектаклем также работали художник по свету Тимофей Ермолин, драматург Михаил Мугинштейн и художник Этель Иошпа, вместе с которой Екатерина Одегова поставила, в частности, оперы «Саломея» Рихарда Штрауса, «Фауст» Гуно, «Пряничный домик, или Гензель и Гретель» Хумпердинка,

Музыкальный руководитель постановки — главный приглашенный дирижер Новой Оперы Ян Латам-Кёниг.

«Музыка "Лукреции" — возможно, одна из самых прекрасных вещей, написанных Бриттеном, — считает он. — Из-за этого сочетания классицизма и глубокой эмоциональной драмы его первую камерную оперу просто невозможно пропустить».

Премьера оперы Бенджамина Бриттена «Поругание Лукреции» входит в программу Года музыки Великобритании и России — 2019, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета





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