«Инновацию» вручат в Нижнем Новгороде© ГЦСИ — Нижний Новгород
В этом году впервые в истории государственной премии в области современного искусства «Инновация» церемония награждения ее лауреатов будет проходить за пределами Москвы – премию вручат 29 июня в нижегородском Арсенале.
В тот же день, сообщает «Артгид», там откроется выставка номинантов «Инновации-2019».
«Невозможно, чтобы все культурные события происходили только в Санкт-Петербурге и Москве, нужно сместить повестку в регионы», — цитирует издание директора РОСИЗО Софью Грачеву. По ее словам, Арсенал может стать постоянной площадкой премии.
В жюри «Инновации» в этом году войдут международные эксперты, которые принимали участие в симпозиуме NEMOSKVA, а также кураторы ведущих мировых институций. Окончательный состав жюри пока не объявлен.
Членами экспертного совета, выбор которых обусловлен поддержкой региональной тематики премии, стали куратор Балтийского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Даниил Акимов, арт-директор Пермского музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, директор Красноярского музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова, художественный критик и куратор Краснодарского центра современного искусства «Типография» Елена Ищенко, художник, куратор Красноярской музейной биеннале Владимир Селезнев, куратор Владимир Логутов и старший куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева.
Премия «Инновация-2019» присуждается за проекты, реализованные в 2018 году на территории РФ, в семи конкурсных номинациях — «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства», а также в двух внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».
Правом выдвижения авторов проектов и произведений для участия в конкурсе премии обладают бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, специализирующиеся в области современного искусства, а также члены жюри и экспертного совета премии.
Заявки принимаются до 21 апреля на сайте премии.
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