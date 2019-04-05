ГЦСИ-РОСИЗО принимает заявки на премию «Инновация-2019»

До 21 апреля принимаются заявки на соискание государственной премии в области современного искусства «Инновация», которую вручает Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.

Заявки принимаются на сайте премии. Сроки проведения выставки номинантов и церемонии награждения пока не объявлены.

В этом году новый сезон премии открылся на несколько месяцев позже обычного, ее судьба долгое время оставалось неизвестной, пишет The Art Newspaper Russia, называя среди возможных причин задержки нехватку среств и проверку деятельности РОСИЗО, инициированную Министерством культуры РФ.

«Премия "Инновация" имеет большое значение и вес в области современного искусства, — цитирует издание генерального директора РОСИЗО Софью Грачеву. — У нее богатая история, и она имеет высокий статус и в сообществе профессионалов, и среди любителей современного искусства. В стратегии РОСИЗО премии "Инновация" отведено важное место, поскольку мы понимаем и ценим ту большую роль, которую она играла и продолжает играть в течение всех многих лет с момента ее создания».

Премия «Инновация-2019» присуждается за проекты, реализованные в 2018 году на территории РФ, в семи конкурсных номинациях — «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства», а также в двух внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».

Правом выдвижения авторов проектов и произведений для участия в конкурсе премии обладают бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, специализирующиеся в области современного искусства, а также члены жюри и экспертного совета премии.





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