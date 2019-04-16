Закон о «суверенном интернете» принят Госдумой

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 16 апреля, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект закона об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Об этом сообщает сайт Госдумы. Cогласно опубликованным на нем результатам голосования, за новый закон проголосовали 307 депутатов (в том числе 302 представителя фракции «Единая Россия»), против — 68, воздержавшихся не было.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, Совет Федерации рассмотрит закон 22 апреля.

Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) внесли законопроект Госдуму в конце прошлого года. На прошлой неделе он прошел второе чтение.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», в которой Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

По мнению авторов законодательной инициативы, «в этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов».

Законопроект, в частности, определяет правила маршрутизации интернет-трафика и контроль их соблюдения, создает возможность для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Cоздается инфраструктура, позволяющая «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

Предполагается, что большинтво положений нового закона вступит в силу в ноябре 2019 года, на его реализацию будет потрачено около 30 млрд рублей.





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