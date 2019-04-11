Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 11 апреля, депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Об этом сообщает сайт Госдумы.

Законопроект внесли в Госдуму в конце прошлого года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», в которой Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

По мнению авторов законодательной инициативы, «в этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов».

Законопроект, в частности, определяет правила маршрутизации интернет-трафика и контроль их соблюдения, создает возможность для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Cоздается инфраструктура, позволяющая «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, на его реализацию будет потрачено около 30 млрд рублей.

«Попытки называть рассматриваемый законопроект "китайским файерволом" или "законом об автономном интернете" не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы. Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать какое‑то воздействие на сеть извне Российской Федерации. Задача законопроекта в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским пользователям, электронные государственные услуги и онлайн-банкинг были доступны в полном объеме, а разнообразные коммерческие сервисы, к которым уже привыкли граждане, смогли бесперебойно и стабильно работать», — заявил на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.





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