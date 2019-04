Фестиваль Stereoleto дозаявил 17 артистов

Сегодня, 16 апреля, стали известны 17 новых участников музыкального фестиваля Tinkoff Stereoleto, который пройдет в Петербурге 6 и 7 июля.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, его участниками станут Emika (Великобритания) и Fontaines D.C. (Ирландия), Say Yes Dog (Германия-Люксембург), Ashilevi (Эстония-Гана), Cleaning Women (Финляндия), Ouzo Bazooka (Израиль), Farveblind (Дания), а также российские музыканты Kito Jempere Band, «Казускома», «кАчевники», Parks, Squares and Alleys, «Интурист», Oligarkh, VLNY, ssshhhiiittt!, Dizzy Dutch Duck и Super Collection Orchestra.

Всего на фестивале выступят более 50 артистов со всего мира. Среди участников, объявленных ранее, «Мумий Тролль» (Россия), IС3PEAK (Россия), Algiers (США), Rag'n'Bone Man (Великобритания), Aurora (Норвегия), Son Lux (США), Монеточка (Россия), Shortparis (Россия), Little Big (Россия), «Лауд» (Россия) и «Аффинаж» (Россия).

Площадкой фестиваля Stereoleto 2019 станет пространство «Севкабель Порт» на территории исторического кабельного завода Siemens & Halske в Гавани Васильевского острова.

Организаторы готовят пять разных сцен, крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты, созданные молодыми петербургскими дизайнерами, традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое, что они пока держат в секрете.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ