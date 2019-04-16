Присуждена Пулитцеровская премия© Nicoletta Barolini / Columbia University
15 апреля в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2019 года.
Список обладателей одной из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра приводится на сайте премии.
Среди них журналисты газет South Florida Sun Sentinel, The Pittsburgh Post-Gazette, The Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, St. Louis Post-Dispatch, ProPublica, The Advocate и The Wall Street Journal, агентств Reuters и Associated Press, а также независимые журналисты.
В категории «Новостная фотография» награждены фотокорреспонденты агентства Reuters за серию снимков о мигрантах из Центральной и Южной Америки на пути в США. Их снимки публикует «Интерфакс».
Кроме того, Пулитцеровская премия присуждена Ричарду Пауэрсу за роман «The Overstory», Джеки Сибблис Дрери за пьесу «Fairview», Дэвиду Блайту за биографию писателя, просветителя и аболициониста Фредерика Дугласа, Джеффри Стюарту за книгу об афроамериканском писателе и философе Алене Локке, Форресту Гандеру за сборник стихотворений «Be With», Элайзе Грисволд за книгу «Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America» и Эллен Райд за оперу «p r i s m».
За вклад в американскую музыкальную культуру Пулитцеровская премия посмертно присуждена «королеве соула» Арете Франклин (1942–2018).
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