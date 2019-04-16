Объявлена программа московской «Библионочи»

С 20 на 21 апреля состоится всероссийская акция «Библионочь-2019». В Москве в ней будут участвовать более 230 площадок, в программе лекции, встречи с писателями, спектакли, концерты, квесты и мастер-классы.

«В этом году к акции "Библионочь" присоединилось свыше 230 культурных площадок, среди которых библиотеки, культурные центры и музеи. Москвичи и гости столицы смогут прогуляться с гидом по улицам города, которые связаны с литературными героями, а также попробовать себя в качестве телеведущих, посмотреть спектакли и послушать лекции о творчестве писателей», — говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, в акции впервые примет участие выставочный зал «Манеж».

«Библионочь-2019» начнется в три часа дня 20 апреля и продлится до шести утра 21 апреля. До утра будут открыты Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, библиотека №34 имени А.А. Вознесенского, библиотека №8 имени А.П. Чехова и Центральная библиотека №197 имени А.А. Ахматовой. График работы остальных площадок и подробное расписание акции приводится на сайте библиотек Москвы и в разделе «Афиша» mos.ru.

В программе «Библионочи» лекции, встречи с писателями, спектакли, концерты, квесты и мастер-классы. Среди основных событий прогулка «По местам литературных героев», которую организует библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, иммерсивный спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот» в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина, игра-квест «Ловец сов» в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова, лекция «Здесь вам не театр» драматурга, автора театра «Гоголь-центр» Валерия Печейкина в «Манеже».

Всероссийская акция «Библионочь» проводится с 2012 года, отмечает ТАСС, в прошлом году ее участниками в Москве стали 70 тысяч человек.





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