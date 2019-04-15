Умерла Биби Андерссон

14 апреля в Стокгольме в возрасте 83 лет умерла шведская актриса театра и кино Биби Андерссон.

Об этом сообщает Deadline.

Берит Элисабет Андерссон родилась в 1935 году в Стокгольме, училась в театральной школе Йосты Терсеруса и в актерской школе при Королевском драматическом театре в Стокгольме, работала в театрах Мальмё и Уппсалы, а также в Королевском драматическом театре, с которым была связана более 30 лет.

В 1950-х годах началось сотрудничество Биби Андерссон с режиссером Ингмаром Бергманом. В 1951 году 15-летняя актриса впервые снялась у него в телерекламе, в 1954 году появилась в небольшой роли в его картине «Улыбки летней ночи» (Sommarnattens leende).

За ней последовали еще десять фильмов Бергмана, среди которых «Седьмая печать» (Det Sjunde Inseglet, 1957), «Земляничная поляна» (Smultronstället, 1957), «Лицо» (Ansiktet, 1958), «У истоков жизни» (Nära livet, 1958, приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале), «Персона» (Persona, 1966), «Прикосновение» (Beröringen, 1971), «Сцены из супружеской жизни» (Scener ur ett äktenskap, 1973).

В фильмографии Биби Андерссон более 90 ролей в кино и на телевидении. Она, в частности, сыграла в нескольких фильмах шведского режиссера Вильгота Шёмана, снималась в Голливуде, в том числе у Ральфа Нельсона, Джона Хьюстона, Роберта Олтмена и Энтони Пейджа, а также в фильмах советских режиссеров Юрия Егорова («Человек с другой стороны», 1971) и Михаила Богина («О любви», 1970).





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ