Умер Борис Усов© Г. Ющенко
11 апреля в Москве в возрасте 48 лет умер поэт, музыкант, художник и кинокритик, лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов (Белокуров).
Об этом сообщил музыкальный журналист Максим Семеляк.
В 1992 году Борис Усов стал одним из основателей московской андеграундной панк-группы «Соломенные еноты», которая просуществовала до 2007 года, выпустив за это время более двадцати альбомов. Помимо Бориса Усова в разное время участниками группы были Арина Строганова, Александр Репьев, Юлия Теуникова, Анастасия Белокурова и Борян Покидько.
Борис Усов также писал кинорецензии, публиковался в журнале «Мир индийского кино», выпускал самиздатовские журналы «Шумелаъ Мышь», «Связь Времен» и «Мир искусства», которые иллюстрировал собственными коллажами и рисованными новеллами.
Осенью 2018 года Борис Усов запустил YouTube-канал «Еноты в поисках упавшей звезды».
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