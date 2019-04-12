Умер Борис Усов

© Г. Ющенко

11 апреля в Москве в возрасте 48 лет умер поэт, музыкант, художник и кинокритик, лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов (Белокуров).

Об этом сообщил музыкальный журналист Максим Семеляк.

В 1992 году Борис Усов стал одним из основателей московской андеграундной панк-группы «Соломенные еноты», которая просуществовала до 2007 года, выпустив за это время более двадцати альбомов. Помимо Бориса Усова в разное время участниками группы были Арина Строганова, Александр Репьев, Юлия Теуникова, Анастасия Белокурова и Борян Покидько.

Борис Усов также писал кинорецензии, публиковался в журнале «Мир индийского кино», выпускал самиздатовские журналы «Шумелаъ Мышь», «Связь Времен» и «Мир искусства», которые иллюстрировал собственными коллажами и рисованными новеллами.

Осенью 2018 года Борис Усов запустил YouTube-канал «Еноты в поисках упавшей звезды».





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ













