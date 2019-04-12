В «Пионере» обсудят «Игру престолов»

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17 апреля в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение сериала «Игра престолов» и книги «"Игра престолов" и психология: Душа темна и полна ужасов» под редакцией психолога Трэвиса Лэнгли.

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Перед выходом финального сезона самого успешного из всех сериалов кабельного телеканала HBO кинокритик, режиссер и сценарист Роман Волобуев вместе с главным редактором «Кинопоиска» Елизаветой Сургановой и куратором литературной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым обсудят, как человеческие отношения в вымышленном мире Джорджа Мартина (не) помогают зрителям решить свои проблемы или забыть о них в XXI веке.

Книгу «"Игра престолов" и психология: Душа темна и полна ужасов» в 2019 году выпустило на русском языке издательство «Альпина Паблишер». «В этой книге эксперты-психологи и по совместительству фанаты "Игры престолов" исследуют мотивации героев, их отношения, психические расстройства и травмы и объясняют, как все это влияет на их поступки и судьбы», — говорится в издательской аннотации.

Вопросы для обсуждения:

Почему сериал «Игра престолов» не должен был появиться на свет, но все-таки вышел на экраны и стал невероятно популярным?

Секс как оружие: изнасилование в Семи Королевствах.

Зачем постоянно убивать главных героев?

Джоффри Баратеон, Григор Клиган и Рамси Сноу радуются боли и страданиям других, а что в это время чувствуем мы, зрители?

Почему выдуманный мир помогает посмотреть на людей, которые живут рядом с нами?

Не вижу зла: мир в котором я живу и мир, на который я хочу смотреть. Фэнтази как альтернативная психотерапия.

На встрече в «Пионере» можно будет купить книгу «"Игра престолов" и психология: Душа темна и полна ужасов» по специальной цене.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.





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