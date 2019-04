Beat Film Festival объявил первые фильмы музыкальной программы

В этом году фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival откроется 30 мая во дворе Института «Стрелка» в Москве единственным показом фильма «Дэвид Боуи: Путь к славе» (David Bowie: Finding Fame).

Как сообщает сайт фестиваля, завершающую картину своей трилогии о Боуи, рассказывающую о ранних годах артиста, лично представит режиссер Фрэнсис Уэйтли.

Также в музыкальной программе Beat Film Festival 2019 заявлены еще пять фильмов: «Рудбой» (Rudeboy), созданный к 50-летию лондонского лейбла Trojan Records, открывшего Британии ска и регги, «Вудсток: Три дня, определившие поколение» (Woodstock: Three Days that Defined a Generation), снятый к 50-летию главного рок-фестиваля XX века, «Не мешайте, я смотрю MTV!» (I Want My MTV!), о становлении канала MTV, «Берлинский фейсконтрольщик» (Berlin Bouncer), посвященный людям, который стояли на входе в главные клубы Берлина с конца 90-х до наших дней, и шотландская драма «Beats» — путешествие в лето 1994 года, время подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение.

В числе главных новшеств Beat Film Festival этого года — серия вечеринок Beat Night. Героями первой из них станут британцы Trojan Sound System, возрождающие дух золотой эпохи ямайских саунд-систем. Кроме того, в программе выступление автора музыкальных видео The Clash, одного из героев фильма «Рудбой», диджея Дона Леттса.

Вечеринка пройдет 1 июня в клубе «Агломерат» в рамках Года музыки Великобритании и России 2019, организаторы — Beat Film Festival, Stereotactic и «Кругозор».





