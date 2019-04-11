«Царицыно» обновит постоянную экспозицию

20 апреля в Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» откроется новая постоянная экспозиция «Царицыно Екатерины II».

Как сообщает сайт музея-заповедника, экспозиция разместится в залах Большого дворца и расскажет о замысле и двадцати годах строительства дворцового ансамбля Царицына, который задумывался как подмосковная развлекательная резиденция Екатерины II.

Проект дворца, созданный Василием Баженовым и одобренный императрицей, на стадии внутренней отделки был признан негодным, здание разобрано до основания, а архитектор уволен. На место Баженова назначили его ученика — Матвея Казакова, но и его проект остался неосуществленным. Строительство было окончательно остановлено в 1796 году.

«Мы хотим представить архитектуру в человеческом измерении. Помимо наших замечательных дворцов героями новой экспозиции становятся те исторические персонажи, которые стояли у истоков Царицына», — говорит куратор новой экспозиции, заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Ольга Докучаева.

Наряду с документами, артефактами, панорамами и 3D-реконструкциями исчезнувшего Царицына частью новой экспозиции станут видеоинсталляции, созданные на основе исторических документов режиссером Андреем Сильвестровым при участии Юлии Ауг (Екатерина II), Павла Деревянко (Василий Баженов) и Павла Шумского (Матвей Казаков). В эпизодах снялись лауреаты «Золотой маски» Алиса Дмитриева и Ксения Орлова.

«Нам удалось собрать по-настоящему мощную команду, — рассказывает Андрей Сильверстов. — В том числе высоких профессионалов, которые работали по созданию грима и реконструкции костюмов на крупнейших исторических кинопроектах. В этом смысле мы пытались создать музейный блокбастер с суперзвездами русского кино, в котором мы рассказываем драматическую историю о том, как дворец строили-строили, да так и не построили».





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