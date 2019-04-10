Фестиваль «Поэтроника» объявил программу

© ГЦСИ-РОСИЗО

Пять композиторов, четыре видеохудожника и 14 поэтов примут участие в 11-м международном фестивале современной поэзии, саундарта и видеоарта «Поэтроника», который пройдет 19 и 20 апреля в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.

Вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

В программе первого дня сольные перформансы трех саунд-артистов: Alex Pleninger (Россия), Pavel Zhagun (Россия), João Castro Pinto (Португалия). Главная тема вечера — исследование новых электроакустических пространств, инновативных композиционных техник и их практическое применение. День завершится дискуссией о перспективах развития и методах реализации новейшего звукового искусства в XXI веке.

Во второй день фестиваля в процессе слияния поэзии, звуков и видеопроекций будет создана особая мультиязыковая среда. Перформанс, в котором примут участие поэты, композиторы и видеохудожники будет складываться спонтанно, в режиме реального времени, на глазах у зрителя.

Поэты: Денис Ларионов, Анна Голубкова, Мария Иванова, Екатерина Захаркив, Александра Брукс,

Ирина Котова, Павел Банников, Лиза Неклесса, Сергей Сдобнов, Гала Пушкаренко, Дмитрий Герчиков, Дмитрий Пименов, Владимир Лукичев, Эдуард Лукоянов.

Саунд-артисты: João Castro Pinto, Олег Макаров, Павел Жагун, Алексей Борисов, Alex Pleninger.

Видеохудожники: Eduardo Medina ака Esstro9, Shadow Impulse, Эльвира Жагун, Alex Antipin.

Фестиваль «Поэтроника» проводится по инициативе и под руководством композитора, поэта и медиахудожника Павла Жагуна и историка искусства, видеохудожницы Эльвиры Жагун





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