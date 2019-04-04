На фирме «Мелодия» вышел вокальный цикл Антона Батагова© Фирма Мелодия
Фирма «Мелодия» выпустила новый альбом композитора и пианиста Антона Батагова «16+» – вокальный цикл на тексты женщин-поэтов.
Свой новый цикл Антон Батагов написал специально для оперной певицы Надежды Кучер.
Как сообщает пресс-служба фирмы «Мелодия», композитор положил на музыку 16 стихотворений, созданных в разные века и тысячелетия: 9 на английском языке и 7 — на русском.
Из девяти английских три написаны английскими авторами XVI, XVII и XIX веков (Энн Аскью, Энн Уортон, Эмили Бронте), три — американскими XIX–XXI веков (Эмили Дикинсон, Сара Тисдейл, Майя Энджелоу), а три — переведены на английский язык с шумерского (Энхедуанна, XXIII век до н.э.), средненидерландского (Хадевейх, XIII век) и хинди (Мирабай, XVI век).
Русская поэзия представлена произведениями авторов XIX–XXI веков: Евдокии Нагродской, Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Искренко, Веры Полозковой. Один из текстов на церковнославянском языке, это перевод с греческого святой Кассии Константинопольской (IX век).
Несмотря на разницу во времени создания текстов, по словам Антона Батагова, «речь в них идет, в общем-то, об одном и том же: о любви, которую женщина переживает глубоко и бескомпромиссно; о любви, где Бог и возлюбленный — одно и то же».
«Женщина получила в подарок от мироздания "лунную тайну", которая может быть разрушительным оружием, но непостижимая женская природа трансформирует доминирование в самоотречение, растворяет силу в нежности, и истина обретается не в результате логических умопостроений и споров, а ощущается как естественное свободное состояние-пространство, где нет ничего, кроме любви. Именно там и происходят все наши встречи, а любые путешествия — это просто разные варианты маршрута, ведущего туда», — говорит композитор.
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