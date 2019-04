Музыку Освальдо Голихова исполнят в Москве и Петербурге

Освальдо Голихов © «Эшколот»

Культурно-образовательный проект «Эшколот» организует в Москве и Петербурге лекции израильского религиоведа Авишая Бар-Ашера и концерты, на которых прозвучат произведения американского композитора аргентинского происхождения Освальдо Голихова.

В Москве лекция и концерт пройдут 11 апреля в Культурном центре «Дом», в Петербурге — 14 апреля на Новой сцене Александринского театра.

Как сообщает сайт «Эшколота», в первом отделении доктор философии, профессор факультета еврейской мысли Еврейского университета в Иерусалиме Авишай Бар-Ашер прочитает лекцию «Язык, молитва и творение: Исаак Слепой [1] и рождение каббалы».

Во втором отделении A&C Quartet — Глеб Хохлов (скрипка), Полина Бабинкова (скрипка), Эмиль Саларидзе (альт), Юлия Мигунова (виолончель) — при участии Игната Красикова (кларнет) исполнит сочинения Освальдо Голихова «The Dreams and Prayers of Isaac the Blind», для кларнета и струнного квартета (1994) и «Yiddishbbuk», для струнного квартета (1992).

При поддержке фонда «Генезис»





[1] Рабби Исаак Слепой (XII–XIII вв.) — мистик и эзотерик, принадлежал к династии законоучителей Прованса и был одним из первых каббалистов. Его учение было записано после нескольких поколений передачи из уст в уста. Это уникальное сочетание новаторской каббалистической теологии и мистики языка.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ