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Музыку Освальдо Голихова исполнят в Москве и Петербурге

News_detailed_pictureОсвальдо Голихов© «Эшколот»

Культурно-образовательный проект «Эшколот» организует в Москве и Петербурге лекции израильского религиоведа Авишая Бар-Ашера и концерты, на которых прозвучат произведения американского композитора аргентинского происхождения Освальдо Голихова.

В Москве лекция и концерт пройдут 11 апреля в Культурном центре «Дом», в Петербурге — 14 апреля на Новой сцене Александринского театра.

Как сообщает сайт «Эшколота», в первом отделении доктор философии, профессор факультета еврейской мысли Еврейского университета в Иерусалиме Авишай Бар-Ашер прочитает лекцию «Язык, молитва и творение: Исаак Слепой [1] и рождение каббалы».

Во втором отделении A&C Quartet — Глеб Хохлов (скрипка), Полина Бабинкова (скрипка), Эмиль Саларидзе (альт), Юлия Мигунова (виолончель) — при участии Игната Красикова (кларнет) исполнит сочинения Освальдо Голихова «The Dreams and Prayers of Isaac the Blind», для кларнета и струнного квартета (1994) и «Yiddishbbuk», для струнного квартета (1992).

При поддержке фонда «Генезис»


[1] Рабби Исаак Слепой (XII–XIII вв.) — мистик и эзотерик, принадлежал к династии законоучителей Прованса и был одним из первых каббалистов. Его учение было записано после нескольких поколений передачи из уст в уста. Это уникальное сочетание новаторской каббалистической теологии и мистики языка.

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