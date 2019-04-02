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Умер Валентин Сегалович

News_detailed_picture© Благотворительный фонд «Пеликан» / Facebook

Сегодня, 2 апреля, в Москве в возрасте 83 лет умер геофизик, лауреат Государственной премии СССР, попечитель COLTA.RU Валентин Сегалович.

Об этом сообщила его семья.

Валентин Ильич Сегалович родился в 1936 году, окончил Днепропетровский горный институт, с конца 1950-х годов работал в Казахстанском филиале Всесоюзного института разведочной геофизики.

За открытие расположенных на территории Казахстана крупнейших в Советском Союзе месторождений хромитовых руд «40 лет КазССР» и «Восход» был удостоен Государственной премии СССР. Впоследствии заведовал лабораторией в научно-исследовательском институте Министерстве геологии СССР.

Валентин Сегалович был донором и волонтером ряда благотворительных организаций, в числе которых Художественный центр «Дети Марии», Благотворительный фонд «Пеликан» и проект «Последний адрес».

Отец предпринимателя, программиста и общественного деятеля, сооснователя компании «Яндекс» Ильи Сегаловича. После его смерти в 2013 году вошел в попечительский совет COLTA.RU и внес неоценимый вклад в поддержку нашего издания.

Редакция COLTA.RU выражает глубокие соболезнования семье и родным Валентина Ильича Сегаловича.

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