Beat Film Festival снова покажет «Рейв в Иране»© Beat Film Festival
12 апреля фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, которому в этом году исполняется 10 лет, в юбилейной серии Beat 10 x Tinkoff представит в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» повторный показ фильма «Рейв в Иране».
Об этом сообщает пресс-служба Beat Film Festival в фейсбуке фестиваля.
Герои картины немецкого режиссера Сюзанн Майерс — иранские диджеи Ануш и Араш — играют запрещенную электронную музыку и устраивают нелегальные дискотеки в Тегеране. Впервые «Рейв в Иране» был показан в России на Beat Film Festival 2017.
Кроме того, в юбилейной серии Beat Film Festival в киноцентре «Каро 11 Октябрь» запланированы семь российских премьер, в том числе «Сонграйтер» — интимный портрет Эда Ширана, снятый его братом Мюрреем Каммингсом, «A Dog Called Money» — путешествие на край света в компании PJ Harvey, и «Фри-соло» — обладатель «Оскара-2019» за лучший документальный фильм.
Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival проводится с 2010 года. В его программе российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с участием режиссеров, музыкантов и других представителей современной культуры. В 2018 году фестиваль посетили более 24 тысяч человек.
Генеральный партнер фестиваля — Тинькофф
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