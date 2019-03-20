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Beat Film Festival объявил первые фильмы юбилейной программы

News_detailed_pictureКадр из фильма «Сонграйтер»© Beat Film Festival

Десятый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 30 мая по 9 июня. В этом году в секцию гала-премьер включены фестивальные хиты, среди которых обладатель премии «Оскар» за лучший документальный фильм.

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» будут представлены семь российских премьер:

  • «Сонграйтер» (Songwriter, Великобритания-Германия, 2018) — интимный портрет Эда Ширана, снятый его братом Мюрреем Каммингсом: главный в мире поп-музыкант покоряет стадионы, пишет хиты на коленке в туровом автобусе и снимает клип на Shape of You;
  • «Студия 54» (Studio 54, США, 2018) — историю самого известного ночного клуба в мире впервые и без купюр рассказывает один из двух его основателей;
  • «Celebration» (Франция, 2018) — история последней коллекции Ива Сен-Лорана для модного дома YSL: бескомпромиссный и субъективный взгляд на закулисье и рутину творческого процесса великого кутюрье;
  • «Три одинаковых незнакомца» (Three Identical Strangers, Великобритания, 2018) — сенсационная история разлученных в младенчестве близнецов-тройняшек, за которой стоит секретный научный эксперимент;
  • «A Dog Called Money» (Ирландия-Великобритания, 2019) — путешествие на край света в компании PJ Harvey — самой чуткой певицы своего поколения;
  • «Фри-соло» (Free Solo, США, 2018) — обладатель «Оскара-2019» за лучший документальный фильм: история скалолаза Алекса Хоннольда и первого одиночного подъема без страховки на гору Эль Капитан в парке Йосемити;
  • «Рамс» (Rams, США, 2018) — документальный портрет великого немецкого дизайнера Дитера Рамса в музыкальном обрамлении Брайана Ино в фильме Гари Хаствита.

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival проводится с 2010 года. В его программе российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с участием режиссеров, музыкантов и других представителей современной культуры. В 2018 году фестиваль посетили более 24 тысяч человек.

Генеральный партнер фестиваля — Тинькофф

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