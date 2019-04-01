Новая сцена Александринки запускает «Театральную карту мира»Большой национальный театр Сенегала в Дакаре© Lucie Falque-Vert / ArchiDATUM
2 апреля Новая сцена Александринского театра в программе «Экспертиза» начинает цикл лекций «Театральная карта мира», посвященный современному театру разных стран и континентов.
С апреля по декабрь в Медиацентре Новой сцены театроведы и театральные критики расскажут о главных именах и явлениях современного театра Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.
Расписание на апрель-май:
2 апреля — Современный театр Африки
Лектор: Мария Слоева, театральный продюсер и куратор, специалист в области немецкоязычного театра и сайт-специфического искусства
9 апреля — Современный театр Германии (I)
Лектор: Дмитрий Ренанский, театровед, музыкальный критик, куратор лекционных программ Нового пространства Театра наций. шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU
10 апреля — Современный театр Германии (II)
Лектор: Дмитрий Ренанский
30 апреля — Современный театр балканских стран
Лектор: Алексей Платунов, театровед, продюсер, руководитель международно-фестивальной части Александринского театра
21 мая — Современный театр стран Британского Содружества
Лектор: Олеся Пушкина, театровед, театральный критик
28 мая — Современный театр США
Лектор: Юлия Клейман, кандидат искусствоведения, историк театра, театральный критик
Лекции будут начинаться в 19:30, прямые трансляции будет вестись на сайте Александринского театра и в паблике «Современный театр».
Для студентов — вход бесплатный по предъявлении студенческого билета.
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