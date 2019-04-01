Юрген Мольтман прочитает лекцию в «Мемориале»© Международный Мемориал
3 апреля в Международном Мемориале в Москве состоится лекция немецкого протестантского богослова Юргена Мольтмана «Богословие после Освенцима».
Начало в 18:00, вход по предварительной регистрации на сайте Международного Мемориала.
Вопросы для обсуждения:
- Какие подходы к пониманию Холокоста сложились в современном западном богословии?
- Как формировалась позиция Лютеранской Церкви по оценке вины и ответственности граждан Германии?
- Как Лютеранская Церковь решает вопросы о грехе, наказании и покаянии?
- Почему католики оказались бóльшими врагами нацистов, чем протестанты?
Юрген Мольтман (р. 1926) во время войны был призван в армию, попав в плен, впервые раскрыл Библию и решил изучать богословие. Закончил Геттингенский университет, где преподавали последователи Карла Барта. В 1952 году защитил докторскую диссертацию, в 1952–1957 годах служил пастором Евангелической Церкви Германии в Бремен-Вассерхорсте. Преподавал в Вуппертале и Бонне, в 1967–1994 годах был профессором Тюбингенского университета. Создал целостную богословскую систему, которую называет «богословием надежды», она призвана помочь человеку осознать, на что можно надеяться во времена кризиса. Юрген Мольтман — один из основоположников «богословия после Освенцима», ставящего вопросы человеческого страдания и места в нем Бога.
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