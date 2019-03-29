Умерла Аньес Варда© Europe 1
В ночь на 29 марта в Париже в возрасте 90 лет умерла режиссер Аньес Варда, одна из пионеров «новой волны» французского кино.
Об этом сообщает Le Monde.
Аньес Варда родилась в 1928 году в Брюсселе, изучала литературу и психологию в Сорбонне и историю искусств в Школе Лувра, работала фотожурналистом и официальным фотографом Авиньонского фестиваля и Национального народного театра.
В 1955 году вышел на экраны первый фильм Аньес Варда, «Пуэнт-Курт» (La Pointe courte), ставший предшественником французской «новой волны». Также среди ее полнометражных игровых фильмов «Клео от 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, 1962), «Счастье» (Le Bonheur, 1965, «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля), «Без крыши, вне закона» (Sans toit ni loi, 1985, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля), «Сто и одна ночь Симона Синема» (Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma, 1995).
Кроме того, Аньес Варда сняла десятки документальных, телевизионных и короткометражных игровых картин. Ее документальный фильм «Лица, деревни» (Visages, Villages) в 2018 году был номинирована на премию «Оскар», в том же году Американская киноакадемия присудила Аньес Варда почетную премию за вклад в кинематограф.
Последней работой режиссера стал документальный фильм «Варда от Аньес» (Varda par Agnès), премьера которого состоялась на Берлинале-2019.
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