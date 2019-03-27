В «Мемориале» откроется выставка о «Собачьем сердце»

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29 марта в Международном Мемориале начнет работу выставка «"Собачье сердце": приключения запрещенной книги. Чудовищная история».

Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» была написана в 1925 году, а напечатана только в 1987-м. Между ними большая многолетняя история приключений: попытки пробить бдительную цензуру, изъятие рукописи во время обыска, ее возвращение к Булгакову, пиратские издания за границей и распространение в самиздате на родине.

Несмотря на репутацию антисоветской, запрещенной вещи, повесть всё равно находила своего читателя. Как это происходило расскажет совместная выставка Музея М.А. Булгакова и Международного Мемориала.

Кураторы: Мария Котова, Петр Мансилья-Круз

Автор текстов: Мария Котова

Координатор: Леля Сарабьянова

Дизайн: Алина Саулова

Архитектура: Анна Кайдановская

Выставка «"Собачье сердце": приключения запрещенной книги. Чудовищная история» в Международном Мемориале продлится до 27 сентября.





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