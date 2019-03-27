«Архстояние-2019» станет территорией для 321 исполнителя© «Архстояние»
Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» в 2019 году пройдет с 26 по 28 июля в деревне Никола-Ленивец Калужской области. Тема фестиваля – «Территория для 321 исполнителя».
«"Архстояние" работает с развитием и осмыслением территории Никола-Ленивца. Именно поэтому мы покажем, как рождаются объекты искусства: новая архитектура и новая музыка. Каждый из процессов самодостаточен, но вместе они сплетутся в одно произведение, маркирующее разные точки арт-парка», — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин.
Эпицентром «Архстояния-2019» станет 27-метровая скульптура Николая Полисского «Угруан». Вдохновленный творчеством Клода Монэ, «Угруан» станет первым цветным объектом в Никола-Ленивце. Чтобы создать его, потребуется несколько тысяч веток лозы, собранных на местных болотах, — каждую будут чистить и окрашивать вручную в один из ярких цветов. Вокруг объекта возникнет творческий городок, где можно будет наблюдать за появлением «Угруана» в режиме реального времени.
В дни фестиваля состоится премьера пяти опер, написанных молодыми композиторами, режиссерами и драматургами в «Лаборатории КоOPERAция», сообщают организаторы. «Трехдневная симфония, — пишут они, — захватит всю территорию Никола-Ленивца до его самых отдаленных границ — впервые фестиваль займет почти 300 гектаров земли».
Среди авторов опер Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Оле Хюбнер, Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович и Капитолина Цветкова-Плотникова.
Ночная жизнь фестиваля пройдет у сцены «Мебиус» при поддержке музыкального лейбла LEVELDVA. Лекционная и дискуссионная программа будет объявлена дополнительно.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:54«Архстояние-2019» станет территорией для 321 исполнителя
16:09Книгу по истории российской выставочной архитектуры представят в Москве
14:40В Совфеде предложили перенести с 9 мая премьеру фильма Лунгина «Братство»
14:18Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира
13:43Минкульт решил объединить Александринский и Волковский театры
12:42В Берлине ставят новую редакцию «Хованщины»
11:41Минобороны обзаведется собственной киностудией
11:10«Золотой Трезини» открыл второй сезон
26 марта 2019
17:59«Пилигрим» участвует в Дне бездомного человекаВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить