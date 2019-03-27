«Архстояние-2019» станет территорией для 321 исполнителя

© «Архстояние»

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» в 2019 году пройдет с 26 по 28 июля в деревне Никола-Ленивец Калужской области. Тема фестиваля – «Территория для 321 исполнителя».

«"Архстояние" работает с развитием и осмыслением территории Никола-Ленивца. Именно поэтому мы покажем, как рождаются объекты искусства: новая архитектура и новая музыка. Каждый из процессов самодостаточен, но вместе они сплетутся в одно произведение, маркирующее разные точки арт-парка», — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин.

Эпицентром «Архстояния-2019» станет 27-метровая скульптура Николая Полисского «Угруан». Вдохновленный творчеством Клода Монэ, «Угруан» станет первым цветным объектом в Никола-Ленивце. Чтобы создать его, потребуется несколько тысяч веток лозы, собранных на местных болотах, — каждую будут чистить и окрашивать вручную в один из ярких цветов. Вокруг объекта возникнет творческий городок, где можно будет наблюдать за появлением «Угруана» в режиме реального времени.

В дни фестиваля состоится премьера пяти опер, написанных молодыми композиторами, режиссерами и драматургами в «Лаборатории КоOPERAция», сообщают организаторы. «Трехдневная симфония, — пишут они, — захватит всю территорию Никола-Ленивца до его самых отдаленных границ — впервые фестиваль займет почти 300 гектаров земли».

Среди авторов опер Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Оле Хюбнер, Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович и Капитолина Цветкова-Плотникова.

Ночная жизнь фестиваля пройдет у сцены «Мебиус» при поддержке музыкального лейбла LEVELDVA. Лекционная и дискуссионная программа будет объявлена дополнительно.





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